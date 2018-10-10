Жительница Челябинской области пряталась в шкафу от приставов
Жительницу Троицка приставам поручили доставить в суд. 30-летняя женщина пару лет назад осудили к условному сроку за разбой. Отмечаться в органы она не ходила, зато часто попадалась на административных нарушениях полиции. Тогда уголовно-исполнительная инспекция потребовала заменить условное наказание реальным.
По повестке в суд женщина не приходила. Тогда к ее старой избушке пришли приставы.
— Свет в доме отключили для проверки проводки. Сотрудники пошли осматривать помещение с фонарем. Услышав в шкафу возню, открыли его, но дверца внезапно стала закрываться, а из глубин шкафа полились потоки ненормативной лексики, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
За игру в прятки ей выписали административный штраф. В суд ее в тот день все-таки привезли, а уже оттуда под конвоем отправили в колонию.
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