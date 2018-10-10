Ученые установили природу оползня в Катав-Ивановском районе

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-10T10:06:35+03:00

И признали его уникальным

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Специалисты Уральского регионального центра государственного мониторинга состояния недр изучили на днях огромный грязевой оползень, появившийся после землетрясения 5 сентября в нескольких километрах от Катав-Ивановска.

Ученые детально описали состояние подозрительного объекта, признали его уникальность и оценили степень опасности для населения.

Изучив оползень, специалисты пришли к выводу, что он появился из-за обильных летних дождей (их норма была превышена на 150%) и сейсмической активности в регионе. Вода размыла рыхлую породу в трещинах, которые появились в земной коре после землетрясения, и привела почву в движение.

По мнению экспертов, сель остановился, движения больше не будет. Жителям Катав-Ивановска и их имуществу ничего не угрожает.

Напомним, в месте выхода грязевых масс у горы Песчаной ширина оползня составляет 60 метров, а внизу - 100 метров, протяженность грязевой реки достигает 650 метров.

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