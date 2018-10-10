2018-10-10T10:44:32+03:00
Общество

Готовься, Китай: Челябинская области завоевывает продовольственные рынки Поднебесной

В Минсельхозе подсчитали, сколько регион выпустил макарон, круп и мяса
Ольга АНТОНОВА
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Китайцам нравятся южноуральские макароны. Фото: Imago/TASSКитайцам нравятся южноуральские макароны. Фото: Imago/TASS
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Мы — первые в стране по производству макаронных изделий. На втором месте — по производству мяса птицы (в разрезе сельхозорганизаций). Занимаем четвертое место по производству мяса всех видов и куриных яиц (сельхозорганизации). Объемы производства свинины позволили Челябинской области занять 8 место в стране.

Выпущенного с избытком хватает на обеспечение жителей Челябинской области продуктами первой необходимости. Потому, по данным Челябинскстата, 83% произведенных макарон реализовали за пределами области. За границы региона также уходит более 35% всей произведенной муки, 48% всех круп и 46% кондитерских изделий.

— В особом приоритете — сотрудничество с КНР. Поставки продукции туда мы начали с прошлого года на условиях федеральной поддержки. В прошлом году челябинские компании-экспортеры получили 19% от российского объема фактической господдержки на перевозку продукции до пунктов перехода границы в Бурятии и Забайкальском крае, — подчеркнул губернатор.

Китайцам интересны макароны, крупы, сухие завтраки, произведенные в Челябинской области. И поставки этих продуктов питания в КНР налажены.

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