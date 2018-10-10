2018-10-10T12:00:06+03:00
Происшествия

В Катав-Ивановске после ЧП с обвалом обследовали скалы, нависающие на дорогах

Первым делом осмотрели участок, где глыба едва не раздавила легковушку
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Водитель успел увернуться и чудом не пострадал. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано Катав — Ивановск», Анна Уварова.Водитель успел увернуться и чудом не пострадал. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано Катав — Ивановск», Анна Уварова.
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС осмотрели скалу на дороге между микрорайоном Запрудовка и центром Катав-Ивановска, где на прошлых выходных упавшие булыжники повредили машину. Камни, которые могли свалиться в ближайшее время, сбросили и убрали с проезжей части.

Как пишет местное издание «Авангард» в течение двух недель спасатели проверят и другие дороги возле скал. Осмотреть их поручил глава района Евгений Киршин.

— Раньше каждый год проводилось обследование местности с привлечением специалистов. Дорогу на время перекрывали, все опасные камни принудительно сбрасывали вниз и убирали. Эту практику нужно в обязательном порядке возобновить, особенно учитывая факт недавнего землетрясения, — отметил глава.

ЧП произошло вечером 6 октября. Камни рухнули прямо на движущуюся машину. Водитель чудом не пострадал — успел увернуться. По его словам, машину не восстановить. Он переживает, кто теперь возместит ему ущерб. На страховые выплаты не рассчитывает, намерен подать в суд на ведомство, которое отвечает за этот участок дороги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинск и Оренбург описали границы своих областей
Три фуры декораций: в Челябинск с гастролями едет Большой театр
Готовься, Китай: Челябинская области завоевывает продовольственные рынки Поднебесной
За золотом на «Золотую осень»: аграрии Челябинской области штурмуют Российскую сельхозвыставку
Ученые установили природу оползня в Катав-Ивановском районе
Аэропорт Челябинска получит новое имя
Жительница Челябинской области пряталась в шкафу от приставов
В Челябинской области мать отправили в колонию из-за долга сыну в 400 тысяч рублей
Экс-мэра Миасса Васькова оставили в изоляторе до новогодних праздников
Бизнесмен из Челябинска попался на контрабанде серной кислоты
В новые пригородные поселки Челябинска пустят автобус
«Он подарил вторую жизнь дочери»: пост в соцсетях помог челябинцам найти донора, чтобы отблагодарить его
Неисправная маршрутка сгорела во время рейса в Челябинской области
«Смотрите, что у меня есть!»: в Челябинской области мужчина грозился взорвать гранату в магазине
На Южном Урале дети разбили десять железнодорожных светофоров
Окончены поиски подростка из Челябинска, пропавшего по дороге в школу
Магнитогорскую школу, в которой 6-классник упал из окна, проверяет прокуратура
Челябинский «Трактор» уступил «Амуру» в Хабаровске
Не вывозят: ОНФ раскритиковал власти Челябинска за темпы борьбы со свалками
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
Кому в Челябинске жить хорошо: стал известен средний в городе размер зарплаты
Без финансовой кабалы: уровень закредитованности Челябинской области — один из низких в стране
«Скуривают молодежь»: депутат и ветврач Карен Даллакян обратился с открытым письмом к главе Челябинска