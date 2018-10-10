В Катав-Ивановске после ЧП с обвалом обследовали скалы, нависающие на дорогах

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-10T12:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МЧС осмотрели скалу на дороге между микрорайоном Запрудовка и центром Катав-Ивановска, где на прошлых выходных упавшие булыжники повредили машину. Камни, которые могли свалиться в ближайшее время, сбросили и убрали с проезжей части.

Как пишет местное издание «Авангард» в течение двух недель спасатели проверят и другие дороги возле скал. Осмотреть их поручил глава района Евгений Киршин.

— Раньше каждый год проводилось обследование местности с привлечением специалистов. Дорогу на время перекрывали, все опасные камни принудительно сбрасывали вниз и убирали. Эту практику нужно в обязательном порядке возобновить, особенно учитывая факт недавнего землетрясения, — отметил глава.

ЧП произошло вечером 6 октября. Камни рухнули прямо на движущуюся машину. Водитель чудом не пострадал — успел увернуться. По его словам, машину не восстановить. Он переживает, кто теперь возместит ему ущерб. На страховые выплаты не рассчитывает, намерен подать в суд на ведомство, которое отвечает за этот участок дороги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.