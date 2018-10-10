Три фуры декораций: в Челябинск с гастролями едет Большой театр

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-10T11:59:10+03:00

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18 ноября прошлого года губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор Большого Театра России Владимир Урин подписали Соглашение о сотрудничестве. Челябинская область стала первой, договорившейся о долговременном сотрудничестве с главным театром страны.

Меньше, чем через год, 17 и 18 октября, челябинцы увидят оперу «Богема» в постановке Федерика Мирдиты.

После показа Большой театр оставит в Челябинске декорации и костюмы, которые челябинская труппа намерена использовать в постановке собственной версии оперы.

— Первыми из Москвы прибудут три фуры декораций и костюмов. Монтаж сцены начнется 14 октября, а на следующий день начнутся репетиции, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

Ждем большую около 200 артистов и музыкантов. Москвичи задействуют в постановке и местные творческие силы. Детская школа вокального искусства под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна выступит в качестве хора мальчиков.

В 2019 г Челябинский театр оперы и балета отправится с визитом в Москву, чтобы представить в Большом балеты «Кармина Бурана», «Пахита» и оперу «Риголетто».