2018-10-10T13:36:49+03:00
Общество

Безопасность и качество: в Челябинске отремонтировали 44 км дорог

Город-миллионник завершает работы по федеральной программе
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Челябинске завершился сезон больших дорожных работ. Продолжение следует!В Челябинске завершился сезон больших дорожных работ. Продолжение следует!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Челябинске по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» за год обновили 809 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, или 44 км дорог. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе — один из приоритетов для областного правительства, как отметил губернатор Борис Дубровский.

Ремонтировали 10 объектов: пр. Ленина, Победы и Свердловский, ул. Мраморную, Морскую, Энгельса и Красную, «Меридиан» и дорогу в аэропорт. Подрядчики только что закончили последний объект — ул. Блюхера. На всех улицах впервые уложили новый щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обеспечивает более глубокое сцепление с дорогой, и нанесли новую дорожную разметку.

Программа «Безопасные и качественные дороги» работает в России второй год. В нее вошло 40 городских агломераций с населением более 500 тыс человек. В Челябинской области по программе всего отремонтируют 2,3 тыс км дорог. В следующем году список программы пополнит Магнитогорск.

Ранее губернатор Дубровский обозначил пять приоритетов работы на ближайший год. В том числе, развитие инфраструктуры в городах и селах и отдельные проекты по обновлению общественного транспорта в Челябинске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полетели: из Челябинска открывается четыре новых авиамаршрута
Челябинские таможенники уничтожили тонну санкционного сыра
В Челябинске закрыто движение троллейбусов популярного направления
В Челябинске спасатели вытащили кота, который три дня просидел в щели между домами
Челябинск и Оренбург описали границы своих областей
Три фуры декораций: в Челябинск с гастролями едет Большой театр
В Катав-Ивановске после ЧП с обвалом обследовали скалы, нависающие на дорогах
Готовься, Китай: Челябинская области завоевывает продовольственные рынки Поднебесной
За золотом на «Золотую осень»: аграрии Челябинской области штурмуют Российскую сельхозвыставку
Ученые установили природу оползня в Катав-Ивановском районе
Аэропорт Челябинска получит новое имя
Жительница Челябинской области пряталась в шкафу от приставов
В Челябинской области мать отправили в колонию из-за долга сыну в 400 тысяч рублей
Экс-мэра Миасса Васькова оставили в изоляторе до новогодних праздников
Бизнесмен из Челябинска попался на контрабанде серной кислоты
В новые пригородные поселки Челябинска пустят автобус
«Он подарил вторую жизнь дочери»: пост в соцсетях помог челябинцам найти донора, чтобы отблагодарить его
Неисправная маршрутка сгорела во время рейса в Челябинской области
«Смотрите, что у меня есть!»: в Челябинской области мужчина грозился взорвать гранату в магазине
На Южном Урале дети разбили десять железнодорожных светофоров
Окончены поиски подростка из Челябинска, пропавшего по дороге в школу
Магнитогорскую школу, в которой 6-классник упал из окна, проверяет прокуратура
Челябинский «Трактор» уступил «Амуру» в Хабаровске
Не вывозят: ОНФ раскритиковал власти Челябинска за темпы борьбы со свалками
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
Кому в Челябинске жить хорошо: стал известен средний в городе размер зарплаты
Без финансовой кабалы: уровень закредитованности Челябинской области — один из низких в стране
«Скуривают молодежь»: депутат и ветврач Карен Даллакян обратился с открытым письмом к главе Челябинска