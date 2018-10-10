Безопасность и качество: в Челябинске отремонтировали 44 км дорог

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-10T13:36:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» за год обновили 809 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, или 44 км дорог. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе — один из приоритетов для областного правительства, как отметил губернатор Борис Дубровский.

Ремонтировали 10 объектов: пр. Ленина, Победы и Свердловский, ул. Мраморную, Морскую, Энгельса и Красную, «Меридиан» и дорогу в аэропорт. Подрядчики только что закончили последний объект — ул. Блюхера. На всех улицах впервые уложили новый щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обеспечивает более глубокое сцепление с дорогой, и нанесли новую дорожную разметку.

Программа «Безопасные и качественные дороги» работает в России второй год. В нее вошло 40 городских агломераций с населением более 500 тыс человек. В Челябинской области по программе всего отремонтируют 2,3 тыс км дорог. В следующем году список программы пополнит Магнитогорск.

Ранее губернатор Дубровский обозначил пять приоритетов работы на ближайший год. В том числе, развитие инфраструктуры в городах и селах и отдельные проекты по обновлению общественного транспорта в Челябинске.