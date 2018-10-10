В Челябинске закрыто движение троллейбусов популярного направления
Будьте внимательны: До 24.00 сегодняшнего дня закрыто движение троллейбусов в центре города, по ул. Воровского. Здесь укладывают новое дорожное полотно.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе администрации Челябинска, на время ремонта отменено движение троллейбусов №5, №11 и №16.
Троллейбус №7 пойдет по маршруту «ЧМК — ЦПКиО», троллейбус №12 — по маршруту «ул. Молдавская — ЦПКиО».
В четверг, 11 октября, движение электротранспорта должно возобновиться.
Напомним, в Челябинске завершился ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». За нынешний сезон отремонтировано 44 км дорог, или 10 важных улиц: пр. Ленина, Победы и Свердловский, ул. Мраморная, Морская, Энгельса и Красная, «Меридиан» и дорога в аэропорт.
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