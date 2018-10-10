2018-10-10T14:16:31+03:00
Происшествия

Челябинские таможенники уничтожили тонну санкционного сыра

Его привезли из Украины для продажи в местных магазинах
Валентина ВАГАНОВА
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К продаже готовились 378 головок сыра. Фото: пресс-служба Челябинской таможни.К продаже готовились 378 головок сыра. Фото: пресс-служба Челябинской таможни.
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Запрещенную к ввозу продукцию обнаружили на одном из городских складов. 378 головок сыра, это целая тонна, готовили к продаже в челябинских магазинах.

«Санкционку» изъяли и уничтожили. На прилавки она уже не попадет.

— В отношении Украины на ввоз ряда продуктов действует российское продуктовое эмбарго, — напоминают в пресс-службе Челябинской таможни. — С начала года таможенники выявили и уничтожили больше трех тонн санкционной продукции.

КСТАТИ

В Челябинской таможне работает «горячая линия». Жители могут позвонить по номеру +7 950-72-52-851 и сообщить о местах продажи или хранения «санкционки» на территории Челябинской области. По этому же номеру можно отправить сообщение и фото в Viber.

Представленную информацию проверят, и в случае подтверждения сведений — организовуют проверочные мероприятия.

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