Челябинские таможенники уничтожили тонну санкционного сыра

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-10T14:16:31+03:00

Его привезли из Украины для продажи в местных магазинах

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Запрещенную к ввозу продукцию обнаружили на одном из городских складов. 378 головок сыра, это целая тонна, готовили к продаже в челябинских магазинах.

«Санкционку» изъяли и уничтожили. На прилавки она уже не попадет.

— В отношении Украины на ввоз ряда продуктов действует российское продуктовое эмбарго, — напоминают в пресс-службе Челябинской таможни. — С начала года таможенники выявили и уничтожили больше трех тонн санкционной продукции.

КСТАТИ

В Челябинской таможне работает «горячая линия». Жители могут позвонить по номеру +7 950-72-52-851 и сообщить о местах продажи или хранения «санкционки» на территории Челябинской области. По этому же номеру можно отправить сообщение и фото в Viber.

Представленную информацию проверят, и в случае подтверждения сведений — организовуют проверочные мероприятия.

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