Полетели: из Челябинска открывается четыре новых авиамаршрута

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-10T14:35:19+03:00

Добраться до прекрасного Алтая можно из Челябинска без пересадок. Фото: Андрей АФОНИН

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Алтай нынче моден у туристов: потрясающие пейзажи и уникальный воздух манят и челябинских путешественников. Добраться до столицы Республики Алтай из челябинского аэропорта можно будет без пересадок.

По программе федерального и областного софинансирования челябинцам станут доступны прямые перелеты на Север и Алтай. К нам заходит сибирский перевозчик «ИрАэро».

Полеты планируются с 29 октября. В небо поднимется комфортный канадский авиалайнер СRJ200 вместимостью 50 мест. Стоимость перелета в одну сторону — от 5640 руб, включая налоги и сборы. Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и представительствах авиакомпании.

В Нижневартовск можно будет улететь по вторникам и средам. В Челябинск — по понедельникам и средам. Время в пути — 1 ч 20 мин.

В Новый Уренгой — по понедельникам. В Челябинск — по понедельникам. Время в пути — 2 ч.

В Белоярский — по вторникам. В Челябинск — по вторникам. Время в пути — 1 ч 10 мин.

В Горно-Алтайск — по средам. В Челябинск — по средам. Время в пути — 2 ч 30 мин.

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