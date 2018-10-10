Павла Дурова нарисовали в Челябинске на ящике для проводов

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-10T16:20:15+03:00

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Команда проекта «Челябинский урбанист» продолжает творить. На улице Лесопарковая коммуникационный шкаф теперь украшает портрет Павла Дурова.

— 10 октября у Паши Дурова день рождения! Мы нарисовали его портрет около ЮУрГУ прямо за Илоном Маском. В каком-то смысле Павел изменил жизнь каждого из нас, создав ВКонтакте, а потом Телеграм. Ждем новых крышесносных проектов, Паш! — написал лидер проекта Лев Владов.

Напомним, что деньги на раскраску шкафов жертвуют неравнодушные горожане. На роспись одного шкафа уходит 7-10 тыс. руб.

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