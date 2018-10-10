Николай Сандаков попросился из колонии на волю
На прошлой неделе огласили приговор вице-губернатору Николаю Сандакову. Под стражу его взяли в зале суда. Однако у экс-чиновника есть право обжаловать вердикт. Чем он и намерен заняться. А пока его адвокат решил обжаловать меру пресечения: с заключения на залог и подписку о невыезде.
После этого в планах защиты обжаловать приговор в целом. Ранее Сандаков говорил, что не согласится даже с условным сроком — только полное оправдание. По версии следствия, он причастен к мошенничеству, получении взятки и неправомерному доступу к чужой электронной почте.
Сандакову дали 5,5 лет в колонии. Отсюда нужно вычесть год в СИЗО и год под домашним арестом. Поэтому политтусовка обсуждает, что через год-полтора Николай Сандаков может выйти из колонии по УДО.
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