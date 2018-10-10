2018-10-10T16:42:06+03:00
Общество

Николай Сандаков попросился из колонии на волю

Он хочет быть под подпиской, пока не обжалует приговор
Андрей АБРАМОВ
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Арест вице-губернатора Челябинской области стал одним из главных политических скандалов России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВАрест вице-губернатора Челябинской области стал одним из главных политических скандалов России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На прошлой неделе огласили приговор вице-губернатору Николаю Сандакову. Под стражу его взяли в зале суда. Однако у экс-чиновника есть право обжаловать вердикт. Чем он и намерен заняться. А пока его адвокат решил обжаловать меру пресечения: с заключения на залог и подписку о невыезде.

После этого в планах защиты обжаловать приговор в целом. Ранее Сандаков говорил, что не согласится даже с условным сроком — только полное оправдание. По версии следствия, он причастен к мошенничеству, получении взятки и неправомерному доступу к чужой электронной почте.

Сандакову дали 5,5 лет в колонии. Отсюда нужно вычесть год в СИЗО и год под домашним арестом. Поэтому политтусовка обсуждает, что через год-полтора Николай Сандаков может выйти из колонии по УДО.

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