Николай Сандаков попросился из колонии на волю

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-10T16:42:06+03:00

Он хочет быть под подпиской, пока не обжалует приговор

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На прошлой неделе огласили приговор вице-губернатору Николаю Сандакову. Под стражу его взяли в зале суда. Однако у экс-чиновника есть право обжаловать вердикт. Чем он и намерен заняться. А пока его адвокат решил обжаловать меру пресечения: с заключения на залог и подписку о невыезде.

После этого в планах защиты обжаловать приговор в целом. Ранее Сандаков говорил, что не согласится даже с условным сроком — только полное оправдание. По версии следствия, он причастен к мошенничеству, получении взятки и неправомерному доступу к чужой электронной почте.

Сандакову дали 5,5 лет в колонии. Отсюда нужно вычесть год в СИЗО и год под домашним арестом. Поэтому политтусовка обсуждает, что через год-полтора Николай Сандаков может выйти из колонии по УДО.

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