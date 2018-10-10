2018-10-10T16:55:49+03:00
Происшествия

Компания из Челябинской области пожаловалась на вымогателя и получила штраф в 10 раз больше взятки, которую у нее просили

Коррупционеру-ревизору дали условный срок
Андрей АБРАМОВ
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В Калининском райсуде Челябинска вынесли приговор 28-летнему инспектору ГЖИ. Он работал в Еманжелинске, проверял работу управляющих компаний. У одной нашел нарушения — конторе выписали штраф. Тогда ревизор намекнул, что нарушений еще ворох, но он готов не обращать на них внимание за мзду.

В тот на карточку ему прислали 50 000 руб. Про «управляйку» инспектор забыл на пару месяцев. Но потом вновь пришел в нее с проверкой.

— Тогда директор обратился в полицию. Свою вину инспектор признал. Его приговорили к трем годам условного срока, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кстати, честность обернулась для УК крутым штрафом — 500 000 руб. за дачу взятки должностному лицу.

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