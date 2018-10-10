Дискотека в трамвае: танцы жителя Челябинска засняли на видео

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-10T18:04:05+03:00

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Осень, пасмурно, зябко. Вы заходите в трамвай, а там — танцплощадка. 8 октября пассажиров трамвая №22 в Челябинске веселил позитивный мужчина.

— Он был в наушниках и самоотверженно танцевал. Не соврать: это продолжалось более 50 минут без остановки! Вместе с танцором ехала собачка-дворняжка. Стоически она наблюдала за хозяином, тихо сидя в углу, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» автор ролика.

Читательница отметила, что при этом мужчина был вежлив и галантен. Всех пропускал и периодически снимал наушники, чтобы спросить, не мешает ли он кому.

— Новые пассажиры удивлялись, а кондуктор им объясняла: «Не пугайтесь, у нас тут импровизированная танцплощадка».