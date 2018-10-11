Образовательный скандал в Челябинской области: родители пожаловались в прокуратуру на добровольно-принудительные кружки в школе

СЕГОДНЯ 04:46 2018-10-11T04:46:51+03:00

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Законом установлено, сколько уроков максимально допустимо в каждом классе. Например, у первоклашек — не больше пяти в день, вместе с физкультурой. Но в школах есть дополнительные занятия, за которых учебное заведение получает деньги от государства или от родителей учеников. Поэтому иногда они носят добровольно-принудительную форму. А нагрузка на детей возрастает.

Против такой системы выступили родители одного из школьников в Магнитогорске. Они попросили разобраться с лишними занятиями местное Управление Образования. Не получив желаемого ответа, подали заявление в прокуратуру.

О своих действиях родители пишут в соцсетях под выдуманным ником Харитон Копчиков.

— После нашего обращения в Управление образования классный руководитель провел родительское собрание. Данной проблемы это не решило, все просто тупо искали «стукача», — пишет Харитон Копчиков в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «Вконтакте». — Речь идет о школе № 9, а конкретно о 1«Б» классе. У них по 7-8 уроков в день! Уважаемая администрация школы, вы не слышали о нормах СанПиН? Классный руководитель заставляет всех детей ежедневно оставаться на дополнительные уроки. Я не понимаю обязательность таких занятий как «шахматы в школе». Если моему ребенку нужны будут шахматы, мы с этим разберемся сами и без вашей принудиловки.

Такая проблема не только в этой школе, поэтому многие родители в соцсетях поддержали магнитогорцев.

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