2018-10-11T05:09:34+03:00
Общество

В Челябинской области посетительница буфета сломала зуб о гречневую кашу

Как заставить виновных возместить ущерб
Ирина КАРЕЛИНА
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В каше попался каменьВ каше попался каменьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент произошел в одном из заведений Магнитогорска.

— Мы с мамой зашли пообедать в буфет в торговом центре. Мама ела кашу. Хруст. Сломанный зуб. В каше попался камень. О случившемся мы сказали работникам заведения, но от них никаких извинении не услышали. Написали в книгу жалоб. Поехали к стоматологу. Ремонт зуба нам обошелся в 2 тыс. руб. Неужели так и должно быть? — написала в соцсетях Марина Дубенецкая.

Интернет-пользователи рассказали, как нужно поступить:

1. На месте сделать фото сломанного зуба и попавшегося камня.

2. Попросить позвать администратора кафе. Если такого не имеется, обратиться в администрацию ТЦ.

3. Если администрация заведения не признает вину и отказывается договориться мирным путем, взять справку от стоматолога и обратиться в суд.

— Можете попробовать еще раз подойти в кафе со справкой от стоматолога. Владельцу заведения будет проще 2 тыс. руб. заплатить, чем эти же 2 тыс., плюс судебные издержки и моральный ущерб. Я работала в мировом суде, ни раз с подобными ситуациями сталкивалась. Если ответчик отрицает, что случай произошел в его заведении, материалы передают в полицию. А там уже смотрят по записи с камеры наблюдения. Без камер сложнее, правда, — прокомментировала Екатерина.

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