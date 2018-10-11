В четверг на Южном Урале усилится ветер

СЕГОДНЯ 05:12 2018-10-11T05:12:12+03:00

В МЧС рассказали, как пережить этот день

Изменить размер текста: A A

Синоптики предупреждают, что в этот четверг, 11 октября, на Южном Урале значительно усилится ветер. Его порывы будут доходить до 17-22 метров в секунду.

В большинстве районов Челябинской области сегодня днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а в горах ждут дожди со снегом. Если равнинные территории еще могут прогреться до +6…+11 градусов, то в горной местности всего +3.

В Челябинске будет до +9, ожидаются небольшие дожди.

В ночь на пятницу по всей области похолодает до нуля, -2 градусов. По области ветер только усилится, а в самом Челябинске незначительно ослабеет.

МЧС рекомендует при сильном ветре ограничить прогулки и не оставлять без присмотра детей.

— Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, на остановкам общественного транспорта, у рекламных щитов, под деревьями, — напоминает землякам МЧС. — Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.