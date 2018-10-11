Музей пряника скоро откроют на Южном Урале
Единственный на Южном Урале «Арт Музей Пряника» откроется в ноябре в Златоусте, сообщает городской Центр развития туризма.
Сладкая экспозиция станет одной из достопримечательностей муниципального Центра туризма, где, помимо прочего, разместятся бюджетные гостиничные номера. Сам центр распахнет свои двери на месяц позже — в декабре.
— В нашем музее не будет старинных экспонатов. Таких, которые можно увидеть в том же тульском музее, — говорит директор Центра развития туризма Вера Пузикова. — Зато мы сможем показать нашим гостям современные техники росписи пряников и уникальную роспись в стиле златоустовской гравюры на стали.
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