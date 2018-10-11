В Челябинске дешевеет вторичное жилье и дорожают новостройки
Рынок недвижимости в Челябинске оживает. Продавцы стали активнее выставлять свои квартиры на продажу. При этом вторичное жилье дешевеет, а цена на новостройки, наоборот, идет в рост, сообщает N1.ru.
— Средняя стоимость квартиры площадью 53 кв. м на вторичном рынке с начала года упала на 4% и составляет сегодня 2,15 млн рублей. Стоимость новостроек выросла на 6% и достигает 2,06 млн рублей, — говорят специалисты.
Потенциальные покупатели также активнее изучают сложившийся рынок. Число просмотров одного объявления по вторичным квартирам выросло вдвое, а по новостройкам в 2,5 раза.
Цена на новостройки заметнее всего выросли в Центральном, а также в Ленинском районах города.
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