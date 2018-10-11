2018-10-11T07:02:00+03:00
Общество

Жителям Челябинска не хватает парков и скверов, а от ресторанов они устали

Такую картину на основе опроса горожан рисуют нам социологи
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Народу хочется больше проводить время в парках и заниматься спортом.Народу хочется больше проводить время в парках и заниматься спортом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, каких объектов социально-культурной сферы не хватает любимому городу. Каждый из респондентов мог выбрать три разных ответа. И вот что из этого получилось, сообщает пресс-служба вуза.

Дефицит парков, скверов, бульваров ощущают 70,5% опрошенных.

Спортивных сооружений и стадионов не хватает 40% респондентов.

Больше музеев хотели бы видеть в Челябинске 19%.

Нехватка кинотеатров заботит 11,5% челябинцев.

Больше библиотек хотят видеть 9,3%.

Больше театров — 9%.

Торгово-развлекательных комплексов не хватает 3,5% опрошенных.

И только 1,5% сказали, что городу нужны дополнительные рестораны, ночные клубы и бары.

Можно сказать, что тенденция налицо: горожане хотели бы самостоятельно организовывать свой досуг и выбирают такие виды развлечений, которые не требуют вложения денег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новоселье: в Еманжелинске открылся отремонтированный детский садик
В Челябинске дешевеет вторичное жилье и дорожают новостройки
Музей пряника скоро откроют на Южном Урале
В Магнитогорске кондуктор высадила ребенка из трамвая, потому что не было сдачи со ста рублей
В четверг на Южном Урале усилится ветер
В Челябинской области посетительница буфета сломала зуб о гречневую кашу
Образовательный скандал в Челябинской области: родители пожаловались в прокуратуру на добровольно-принудительные кружки в школе
Дискотека в трамвае: танцы жителя Челябинска засняли на видео
Компания из Челябинской области пожаловалась на вымогателя и получила штраф в 10 раз больше взятки, которую у нее просили
Николай Сандаков попросился из колонии на волю
Павла Дурова нарисовали в Челябинске на ящике для проводов
Полетели: из Челябинска открывается четыре новых авиамаршрута
Челябинские таможенники уничтожили тонну санкционного сыра
В Челябинске закрыто движение троллейбусов популярного направления
Безопасность и качество: в Челябинске отремонтировали 44 км дорог
В Челябинске спасатели вытащили кота, который три дня просидел в щели между домами
Челябинск и Оренбург описали границы своих областей
Три фуры декораций: в Челябинск с гастролями едет Большой театр
В Катав-Ивановске после ЧП с обвалом обследовали скалы, нависающие на дорогах
Готовься, Китай: Челябинская области завоевывает продовольственные рынки Поднебесной