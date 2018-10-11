Жителям Челябинска не хватает парков и скверов, а от ресторанов они устали

СЕГОДНЯ 07:02 2018-10-11T07:02:00+03:00

Народу хочется больше проводить время в парках и заниматься спортом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такую картину на основе опроса горожан рисуют нам социологи

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, каких объектов социально-культурной сферы не хватает любимому городу. Каждый из респондентов мог выбрать три разных ответа. И вот что из этого получилось, сообщает пресс-служба вуза.

Дефицит парков, скверов, бульваров ощущают 70,5% опрошенных.

Спортивных сооружений и стадионов не хватает 40% респондентов.

Больше музеев хотели бы видеть в Челябинске 19%.

Нехватка кинотеатров заботит 11,5% челябинцев.

Больше библиотек хотят видеть 9,3%.

Больше театров — 9%.

Торгово-развлекательных комплексов не хватает 3,5% опрошенных.

И только 1,5% сказали, что городу нужны дополнительные рестораны, ночные клубы и бары.

Можно сказать, что тенденция налицо: горожане хотели бы самостоятельно организовывать свой досуг и выбирают такие виды развлечений, которые не требуют вложения денег.

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