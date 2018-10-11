2018-10-11T07:10:48+03:00
Общество

Новоселье: в Еманжелинске открылся отремонтированный детский садик

Здание обновлено по программе губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Еманжелинске открылся обновленный детский сад.В Еманжелинске открылся обновленный детский сад.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Корпус детсада №12 в Еманжелинске построен в 1952 году. Ранее его реконструировали изнутри. В этом году по программе губернатора «Реальные дела» на ремонт садика направлено более 2 млн руб. Заменили старые деревянные окна на пластиковые, отремонтировали входные двери и пол, восстановили фасад

В детсаду открыто шесть групп для детей от года.

Кстати, сейчас на деньги областного бюджета строится пять детсадов в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенском.

— Указ Президента России Владимира Путина по обеспечению местами в детских садах ребят возрастом от трех до семи лет в Челябинской области выполнен полностью. И мы не планируем на этом останавливаться. Строительство и реконструкция детсадов продолжается. Будут создаваться места для детей более раннего возраста, до трех лет, — говорит губернатор Борис Дубровский.

Программа «Реальные дела» инициирована губернатором Дубровским два года назад. Деньги областного бюджета идут на благоустройство, газификацию и ремонтом дорог. В нынешнем году выполнят 350 «реальных дел».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Челябинска не хватает парков и скверов, а от ресторанов они устали
В Челябинске дешевеет вторичное жилье и дорожают новостройки
Музей пряника скоро откроют на Южном Урале
В Магнитогорске кондуктор высадила ребенка из трамвая, потому что не было сдачи со ста рублей
В четверг на Южном Урале усилится ветер
В Челябинской области посетительница буфета сломала зуб о гречневую кашу
Образовательный скандал в Челябинской области: родители пожаловались в прокуратуру на добровольно-принудительные кружки в школе
Дискотека в трамвае: танцы жителя Челябинска засняли на видео
Компания из Челябинской области пожаловалась на вымогателя и получила штраф в 10 раз больше взятки, которую у нее просили
Николай Сандаков попросился из колонии на волю
Павла Дурова нарисовали в Челябинске на ящике для проводов
Полетели: из Челябинска открывается четыре новых авиамаршрута
Челябинские таможенники уничтожили тонну санкционного сыра
В Челябинске закрыто движение троллейбусов популярного направления
Безопасность и качество: в Челябинске отремонтировали 44 км дорог
В Челябинске спасатели вытащили кота, который три дня просидел в щели между домами
Челябинск и Оренбург описали границы своих областей
Три фуры декораций: в Челябинск с гастролями едет Большой театр
В Катав-Ивановске после ЧП с обвалом обследовали скалы, нависающие на дорогах
Готовься, Китай: Челябинская области завоевывает продовольственные рынки Поднебесной