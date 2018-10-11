Новоселье: в Еманжелинске открылся отремонтированный детский садик

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-11T07:10:48+03:00

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Корпус детсада №12 в Еманжелинске построен в 1952 году. Ранее его реконструировали изнутри. В этом году по программе губернатора «Реальные дела» на ремонт садика направлено более 2 млн руб. Заменили старые деревянные окна на пластиковые, отремонтировали входные двери и пол, восстановили фасад

В детсаду открыто шесть групп для детей от года.

Кстати, сейчас на деньги областного бюджета строится пять детсадов в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенском.

— Указ Президента России Владимира Путина по обеспечению местами в детских садах ребят возрастом от трех до семи лет в Челябинской области выполнен полностью. И мы не планируем на этом останавливаться. Строительство и реконструкция детсадов продолжается. Будут создаваться места для детей более раннего возраста, до трех лет, — говорит губернатор Борис Дубровский.

Программа «Реальные дела» инициирована губернатором Дубровским два года назад. Деньги областного бюджета идут на благоустройство, газификацию и ремонтом дорог. В нынешнем году выполнят 350 «реальных дел».