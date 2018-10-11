Жительница Челябинска заявила, что ее племянницу взяли в заложники в Астане

СЕГОДНЯ 07:37 2018-10-11T07:37:55+03:00

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Жительница Челябинска Людмила С. несколько лет заботилась о своей взрослой племяннице-инвалиде Елене, которая является гражданской Казахстана. Мать Елены недавно скончалась от рака. Когда наша землячка с племянницей приехала в Астану на похороны умершей, племянницу похитили неизвестные люди. Сейчас они пытаются оформить над Еленой опеку и завладеть квартирой погибшей.

Не зная, как поступить, Людмила С. обратилась к уполномоченному по правам человека Челябинской области Маргарите Павловой. Омбудсмен, в свою очередь, обратилась к руководителю Национального центра по правам человека Республики Казахстан Серику Оспанову и попросила защитить права недееспособной сироты.

Как удалось узнать омбудсмену, помимо родной тети Елены, в органы опеки обратилась подруга умершей. Она принесла документы, подписанные в день смерти, которые дают ей право совершать сделки с недвижимостью умершей и опекать ее дочь.

— Учитывая приоритет родственных связей перед другими кандидатами на опеку, этот вопрос должен решиться в пользу родной тети Людмилы, — считает Маргарита Павлова.

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