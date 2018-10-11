2018-10-11T09:10:40+03:00
Общество

Купить впрок: челябинцы снова начали вкладывать деньги в жилье

Для инвестиций покупатели выбирают ликвидные места
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На рынок недвижимости Челябинска вернулись инвесторы. На фоне «пляшущего» курса валют горожане все чаще предпочитают сохранять накопления в квадратных метрах. Эту тенденцию заметили, в частности, создатели загородного поселка «Белый хутор».

«Раньше покупали впрок однокомнатные квартиры, потому что они дорожали быстрее всего. И это был едва ли не главный критерий выбора, — говорит руководитель отдела продаж компании-застройщика Вероника Новоселецкая. — Но сейчас покупатель более внимательно оценивает объект, в который вкладывает деньги. В первую очередь, выбирается место. Горожане смотрят на жилые комплексы, где сохранилась благоприятная экологическая обстановка».

Малогабаритная недвижимость отходит на второй план: пока ипотека доступна, а ставки остаются невысокими, люди охотно соглашаются на более просторное жилье. Тем более, что в том же «Белом хуторе» цены на квартиры для семей приятные. Двухкомнатное жилье площадью 65 кв.м можно взять за 1,75 млн рублей, а 93-метровую «трешку» с предчистовой отделкой — за 2,43 млн рублей».

И еще одно наблюдение экспертов: новое жилье покупатели не собираются продавать в ближайшее время. Обычно собственники берут его «на будущее», чтобы спустя годы либо переехать туда, либо передать детям.

На правах рекламы.

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