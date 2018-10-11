В Челябинске растет заболеваемость ОРВИ
С осенними холодами к некоторым челябинцам прицепились насморк и боль в горле. По данным областного Роспотребнадзора, за прошлую неделю в Челябинске зарегистрировано 8453 случая ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 6%.
В целом по области ситуация стабильная, эпидемии нет.
Важно, что циркуляция ОРВИ не связана с вирусом гриппа. Это значит, южноуральцы могут спокойно участвовать в вакцинации. Есть время для выработки иммунитета. Прививочная кампания сейчас как раз в самом разгаре.
— Вакцинацию против гриппа проводят муниципальные и государственные медицинские организации, в учебных заведениях, на здравпунктах предприятий и при выезде прививочных бригад. За счет личных средств можно привиться против гриппа в частных медицинских организациях, у которых есть лицензия на осуществление вакцинопрофилактики, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.
НОМЕРОК
В Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа, в том числе проведению профилактических прививок. Получить консультацию южноуральцы могут по номеру 8 (351) 263-43-66.
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