2018-10-11T09:16:26+03:00
Общество

В Челябинске растет заболеваемость ОРВИ

За неделю заболели 8 тысяч горожан
Валентина ВАГАНОВА
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В Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа. Получить консультацию можно по телефону 8 (351) 263-43-66.В Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа. Получить консультацию можно по телефону 8 (351) 263-43-66.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С осенними холодами к некоторым челябинцам прицепились насморк и боль в горле. По данным областного Роспотребнадзора, за прошлую неделю в Челябинске зарегистрировано 8453 случая ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 6%.

В целом по области ситуация стабильная, эпидемии нет.

Важно, что циркуляция ОРВИ не связана с вирусом гриппа. Это значит, южноуральцы могут спокойно участвовать в вакцинации. Есть время для выработки иммунитета. Прививочная кампания сейчас как раз в самом разгаре.

— Вакцинацию против гриппа проводят муниципальные и государственные медицинские организации, в учебных заведениях, на здравпунктах предприятий и при выезде прививочных бригад. За счет личных средств можно привиться против гриппа в частных медицинских организациях, у которых есть лицензия на осуществление вакцинопрофилактики, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.

НОМЕРОК

В Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа, в том числе проведению профилактических прививок. Получить консультацию южноуральцы могут по номеру 8 (351) 263-43-66.

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