Бор в Челябинске «прошьет» сеть экотроп

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-11T10:14:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр экологии Сергей Лихачев утвердил концепцию развития дорожно-тропичной сети памятника природы «Челябинский (городской) бор». Один из приоритетов работы правительства, как ранее подчеркивал губернатор Дубровский — улучшение экологической обстановки в Челябинской области.

Реликтовый уникальный бор, расположенный в центре Челябинска, — очень любим горожанами. Зеленую жемчужину нужно охранять, и этим занимается ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Директор Александр Лагунов отмечает, что по самым скромным оценкам ежегодно бор посещает более 3,5 млн человек.

Эту антрпогенную нагрузку нужно снижать.

— К сожалению, люди вытаптывают корневую систему, которая у сосны проходит по поверхности. А с учетом гранитного основания бора, основные пласты которого лежат практически горизонтально, толщина почвы совсем небольшая. В результате, деревья усыхают, — говорит Лагунов.

По поручению губернатора для снижения нагрузки на бор и защиты его экосистемы министерство экологии Челябинской области разработало концепцию развития четырех экологических троп. Они перераспределят потоки отдыхающих.