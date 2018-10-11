Челябинский завод, отравляющий горожан, оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-11T10:47:21+03:00

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Природоохранная прокуратура нашла нарушения на «ЧТЗ-Уралтрак». По закону это предприятие каждые три месяца должно вносить плату за выбросы и отходы производства. Однако по данным надзорного ведомства завод уже больше года не платит за негативное воздействие на окружающую среду. Сумма задолженности, согласно расчетам Росприроднадзора, составляет 4 млн рублей.

— Кроме этого проверка показала, что из 7 работников, допущенных предприятием к обращению с опасными производственными отходами, у трех отсутствует профессиональная подготовка, на право работы с токсичными веществами, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В связи с этим прокуратура возбудила два административных дела. Одно - за несоблюдение экологических требований при работе с отходами производства. Другое - за отсутствие платы за вредные выбросы. Заводу придется устранить нарушения и заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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