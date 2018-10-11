Житель Челябинской области выпал из окна 4 этажа и повис на дереве

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-11T11:35:31+03:00

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ЧП произошло 11 октября в одном из домов третьего микрорайона. Ранним утром жильцы пятиэтажки услышали крики о помощи. Оказалось, что кричит их сосед. Мужчина выпал из окна своей квартиры на 4 этаже, зацепился за ветки дерева и повис головой вниз.

Соседи позвонили спасателям. На место происшествия выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №8. Правда, пожарную лестницу им выдвигать не пришлось. К их приезду одна из веток надломилась, и бедолага упал на землю.

— Мужчина находился в сознании, но объяснить, что произошло не смог. Мешало сильное алкогольное опьянение, - сообщают сотрудники ОФПС-1.

По словам очевидцев пострадавшего увезла машина «скорой помощи». По какой причине он выпал из окна, предстоит выяснить полицейским.

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