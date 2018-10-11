Под Магнитогорском «Лада» столкнула иномарку на «встречку»
Два легковых автомобиля столкнулись в Агаповском районе. ДТП произошло днем 10 октября на 195 км автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Водитель автомобиля ВАЗ-21101 врезался в попутный Ситроен С4. От удара иномарка выбросило на встречную полосу. После чего она слетела в кювет.
— Авария произошла по вине 29-летнего водителя «Лады», который не правильно выбрал дистанцию, — сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области.
В ДТП пострадали оба водителя. Они получили травмы и находятся в больнице.
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