2018-10-11T13:00:37+03:00
Происшествия

Под Магнитогорском «Лада» столкнула иномарку на «встречку»

Оба водителя госпитализированы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Управление ГИБДД Челябинской областиФото: Управление ГИБДД Челябинской области
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Два легковых автомобиля столкнулись в Агаповском районе. ДТП произошло днем 10 октября на 195 км автодороги ЮжноуральскМагнитогорск. Водитель автомобиля ВАЗ-21101 врезался в попутный Ситроен С4. От удара иномарка выбросило на встречную полосу. После чего она слетела в кювет.

— Авария произошла по вине 29-летнего водителя «Лады», который не правильно выбрал дистанцию, — сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области.

В ДТП пострадали оба водителя. Они получили травмы и находятся в больнице.

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