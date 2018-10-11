2018-10-11T14:14:13+03:00
Общество

Спасибо за внимание: у сельских многоэтажек в Челябинской области отремонтировали дворы

Жители Еманжелинки рады порядку и уюту
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Уютный двор - интересный досуг!Уютный двор - интересный досуг!Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Есть в селе Еманжелинка и многоквартирные дома. Около пяти из них дворы отремонтированы по программе «Формирование комфортной городской среды». И теперь вместо разрухи — яркие детские городки и качели. Тротуары и проезды заасфальтированы, для пожилых жителей установили скамьи.

Из федерального, областного и муниципального бюджетов составил 2,2 млн руб. Окончание работ в Еманжелинке отметили праздником.

Губернатор Борис Дубровский подчеркивал, что, благодаря федеральному проекту, повышается комфорт повседневной жизни жителей Челябинской области. И селяне из Еманжелинке с Дубровским согласны. Главе региона они написали письмо со словами благодарности.

— Понимаем, что без поддержки областных властей нам вряд ли удалось бы найти средства на ремонт. Такие добрые реальные дела обязательно должны иметь продолжение, ведь там, где комфортно жить, приятно и трудиться, — пишут южноуральцы.

Всего Еткульский район в этом году получил на благоустройство по программе около 9 млн рубиз федерального и областного бюджетов. Еще 435 тыс руб добавила администрация муниципалитета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Крыс не более, чем всегда»: Роспотребнадзор отрицает нашествие грызунов на Челябинск из-за мусорного коллапса
Контейнеры для макулатуры скоро появятся в офисах и у жилых подъездов в Челябинске
100 миллионов в помощь: аграрии Челябинской области получат субсидии по решению губернатора
Челябинский бизнесмен, прославившийся из-за гигантского мяча, едва не погиб в Крыму
Под Магнитогорском «Лада» столкнула иномарку на «встречку»
Житель Челябинской области выпал из окна 4 этажа и повис на дереве
Челябинский завод, отравляющий горожан, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Бор в Челябинске «прошьет» сеть экотроп
В Челябинске растет заболеваемость ОРВИ
Купить впрок: челябинцы снова начали вкладывать деньги в жилье
Жительница Челябинска заявила, что ее племянницу взяли в заложники в Астане
Новоселье: в Еманжелинске открылся отремонтированный детский садик