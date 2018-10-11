Спасибо за внимание: у сельских многоэтажек в Челябинской области отремонтировали дворы

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-11T14:14:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Есть в селе Еманжелинка и многоквартирные дома. Около пяти из них дворы отремонтированы по программе «Формирование комфортной городской среды». И теперь вместо разрухи — яркие детские городки и качели. Тротуары и проезды заасфальтированы, для пожилых жителей установили скамьи.

Из федерального, областного и муниципального бюджетов составил 2,2 млн руб. Окончание работ в Еманжелинке отметили праздником.

Губернатор Борис Дубровский подчеркивал, что, благодаря федеральному проекту, повышается комфорт повседневной жизни жителей Челябинской области. И селяне из Еманжелинке с Дубровским согласны. Главе региона они написали письмо со словами благодарности.

— Понимаем, что без поддержки областных властей нам вряд ли удалось бы найти средства на ремонт. Такие добрые реальные дела обязательно должны иметь продолжение, ведь там, где комфортно жить, приятно и трудиться, — пишут южноуральцы.

Всего Еткульский район в этом году получил на благоустройство по программе около 9 млн рубиз федерального и областного бюджетов. Еще 435 тыс руб добавила администрация муниципалитета.