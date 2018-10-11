2018-10-11T14:28:59+03:00
Происшествия

Челябинский бизнесмен, прославившийся из-за гигантского мяча, едва не погиб в Крыму

Его автомобиль вылетел с трассы и загорелся
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com личная страница Артема МазановаФото: vk.com личная страница Артема Мазанова
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В социальных сетях появилось видео жуткой аварии на автодороге Симферополь-Дубки. Судя по кадрам, Хонда снесла отбойник, пролетела около 50 метров по тротуару, въехала в чужой двор, перевернулась и загорелась. Водитель чудом остался жив.

Позже выяснилось, что за рулем иномарки находился предприниматель из Челябинска Артем Мазанов, известный южноуральцам, как конструктор гигантского футбольного мяча.

«К сожалению, за рулем этой машины был я. Автомобиль восстановлению не подлежит. Огромное спасибо людям, которые вызвали "скорую"и МЧС, тем кто тушил машину и вытаскивал меня», — пишет на своей страничке в социальных сетях Артем.

В аварии наш земляк повредил обе ноги и сейчас находится в больнице Симферополя. Ему срочно требуется срочная операция, которую крымские врачи сделать не могут. Сейчас друзья Артема решают вопрос о его транспортировке в Челябинск.

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ДТП Крым.

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