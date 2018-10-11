2018-10-11T14:33:21+03:00
Общество

100 миллионов в помощь: аграрии Челябинской области получат субсидии по решению губернатора

Борис Дубровский поставил задачу наращивать экспорт сельхозпродукции
Ольга АНТОНОВА
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Челябинская область - регион с развитым АПК.Челябинская область - регион с развитым АПК.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мы производим основных продуктов питания больше, чем потребляем внутри региона. По итогам восьми месяцев года Челябинская область занимает первое место в России по производству макарон, второе — по производству мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций, шестое — по производству мяса всех видов и куриных яиц, восьмое — по производству свинины.

Страна должна наращивать экспортный потенциал — это поручение регионам дал президент России Владимир Путин в новых «майских указах». Один из механизмов достижения цели -проект «Экспорт продукции АПК». К его выполнению Челябинская область присоединилась в 2018 г.

— Чтобы наши агропромышленные предприятия могли увеличить объемы экспорта своей продукции, я поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 100 млн рублей для выплаты субсидий сельхозпроизводителям, — сообщил Борис Дубровский.

Ключевыми компаниями региона, работающими на экспорт, являются «Союзпищепром», «Ресурс», «Макфа», «Сигма», «Злак». Готова развивать свои возможности компания «Ситно».

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