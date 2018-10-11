Контейнеры для макулатуры скоро появятся в офисах и у жилых подъездов в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-11T16:02:28+03:00

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Экологическое движение «Сделаем» предложило властям региона возродить советскую традицию сбора макулатуры, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

В рамках проекта под названием «Целлюлоза» общественники хотят поставить специальные контейнеры для сбора бумаги в офисах, у жилых подъездов — именно здесь сейчас копятся тонны ненужных бумаг.

— Это проект станет еще одним шагом по внедрению в нашем городе раздельного сбора мусора, — говорит руководитель движения «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин.

При этом его сподвижники хотят не только собирать мусор, но еще высаживать за счет доходов от сдачи макулатуры деревья.

Чиновники призывают поддержать новый проект и каждому жителю региона задуматься о возможностях раздельного сбора мусора.

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