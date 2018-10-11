«Крыс не более, чем всегда»: Роспотребнадзор отрицает нашествие грызунов на Челябинск из-за мусорного коллапса

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-11T16:24:05+03:00

За месяц в ведомство поступило всего лишь несколько жалоб

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Рассказы жителей Челябинска о том, что город захватили крысы, не соответствуют действительности, утверждает региональный Роспотребнадзор. В хоте мусорного коллапса специалисты ведомства не раз выезжали на осмотры помоек, однако нашествия грызунов не заметили.

— Ситуация с грызунами не отличается от обычных среднестатистических показателей, — заявила главный специалист-эксперт эпидемиологического надзора Марина Федько.

По данным ведомства, последний раз положение дел обострялось в 2007 году. Тогда за день ведомство принимало до 30 сообщений о мышах и крысах. А за последний месяц в Роспотребнадзор с жалобой на грызунов позвонили всего несколько человек.

По словам представителей ведомства, все управляющие компании города получили задание провести дополнительные меры по зачистке жилых домов и дворов от грызунов, а также от насекомых.

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