2018-10-11T17:43:50+03:00
Общество

Чтобы купить квартиру, жителю Челябинской области пришлось сначала «выкупить» все долги по коммуналке

Хозяйка квадратных метров не могла их продать из-за запрета судебных приставов
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Долги по коммуналке едва не сорвали сделку.Долги по коммуналке едва не сорвали сделку.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Долг по коммуналке едва не стал причиной срыва сделки по продаже квартиры, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Жительница Верхнего Уфалея Эльвира А. несколько лет не оплачивала услуги своей управляющей компании и накопила 38 тысяч долга. Коммунальщики подали на нее в суд, а потом передали исполнительный лист судебным приставам. Чтобы заставить должницу оплатить все счета, приставы наложили запрет на все сделки с квартирой.

И вот Эльвира А. захотела продать жилье. Но Росреестр отказал в регистрации сделки. Тогда платить по счетам пришлось нетерпеливому покупателю.

— Покупатель квартиры сам оплатил долг, а еще — исполнительный сбор в размере трех тысяч. Эти деньги он вычел из стоимости квартиры, — рассказывают в пресс-службе. — После этого покупатель сам пришел к судебным приставам, чтобы удостовериться, что препятствий для регистрации сделки уже не осталось.

Исполнительное производство было закрыто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Крыс не более, чем всегда»: Роспотребнадзор отрицает нашествие грызунов на Челябинск из-за мусорного коллапса
Контейнеры для макулатуры скоро появятся в офисах и у жилых подъездов в Челябинске
100 миллионов в помощь: аграрии Челябинской области получат субсидии по решению губернатора
Челябинский бизнесмен, прославившийся из-за гигантского мяча, едва не погиб в Крыму
Спасибо за внимание: у сельских многоэтажек в Челябинской области отремонтировали дворы
Под Магнитогорском «Лада» столкнула иномарку на «встречку»
Житель Челябинской области выпал из окна 4 этажа и повис на дереве
Челябинский завод, отравляющий горожан, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Бор в Челябинске «прошьет» сеть экотроп
В Челябинске растет заболеваемость ОРВИ
Купить впрок: челябинцы снова начали вкладывать деньги в жилье
Жительница Челябинска заявила, что ее племянницу взяли в заложники в Астане
Новоселье: в Еманжелинске открылся отремонтированный детский садик