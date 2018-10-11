Чтобы купить квартиру, жителю Челябинской области пришлось сначала «выкупить» все долги по коммуналке

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-11T17:43:50+03:00

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Долг по коммуналке едва не стал причиной срыва сделки по продаже квартиры, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Жительница Верхнего Уфалея Эльвира А. несколько лет не оплачивала услуги своей управляющей компании и накопила 38 тысяч долга. Коммунальщики подали на нее в суд, а потом передали исполнительный лист судебным приставам. Чтобы заставить должницу оплатить все счета, приставы наложили запрет на все сделки с квартирой.

И вот Эльвира А. захотела продать жилье. Но Росреестр отказал в регистрации сделки. Тогда платить по счетам пришлось нетерпеливому покупателю.

— Покупатель квартиры сам оплатил долг, а еще — исполнительный сбор в размере трех тысяч. Эти деньги он вычел из стоимости квартиры, — рассказывают в пресс-службе. — После этого покупатель сам пришел к судебным приставам, чтобы удостовериться, что препятствий для регистрации сделки уже не осталось.

Исполнительное производство было закрыто.

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