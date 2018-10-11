2018-10-11T19:13:59+03:00
Общество

В районе Алого поля в Челябинске почти на неделю ограничат движение

Проезду автомобилей будет мешать строительство водовода
Лидия ПЕСКОВА
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Неудобства растянутся на шесть дней.Неудобства растянутся на шесть дней.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В центре Челябинска, неподалеку от Алого поля, на шесть дней ограничат движение автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии.

— На участке от дома № 64 Д по проспекту Ленина до дома № 32 по улице Володарского ограничат движение с восьми утра пятницы, 12 октября, до восьми часов вечера 18 октября, —уточняют в пресс-службе.

Ограничения вводятся из-за строительством водовода, необходимого для пожарных нужд.

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