В районе Алого поля в Челябинске почти на неделю ограничат движение
Проезду автомобилей будет мешать строительство водовода
Неудобства растянутся на шесть дней.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
В центре Челябинска, неподалеку от Алого поля, на шесть дней ограничат движение автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии.
— На участке от дома № 64 Д по проспекту Ленина до дома № 32 по улице Володарского ограничат движение с восьми утра пятницы, 12 октября, до восьми часов вечера 18 октября, —уточняют в пресс-службе.
Ограничения вводятся из-за строительством водовода, необходимого для пожарных нужд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.