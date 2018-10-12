2018-10-12T04:15:25+03:00
Общество

Автомобилисты в шоке: в Челябинске пенсионерка каждый вечер гуляет по проезжей части

Для своего променада она выбрала оживленный перекресток на Комсомольском проспекте
Ирина КАРЕЛИНА
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Пенсионерка каждый вечер гуляет по проезжей части. Фото: кадр из видео, vk.com/cheltr74Пенсионерка каждый вечер гуляет по проезжей части. Фото: кадр из видео, vk.com/cheltr74
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В соцсети выложили видео, как бабушка гуляет по центру широкой дороги. Да не одно. Сначала ее засняли на Комсомольском проспекте 4 октября, а потом еще раз через неделю. Мимо несутся машины, а старушке все равно. Она идет неспешно, заложив руки за спину.

— Я пенсионеров уважаю, конечно. Многим из них тяжело переходить дорогу и приходится иногда нарушать правила дорожного движения. Но бабуля так бодро гуляет по перекрестку! То ли ей скучно, то ли она против системы… — написал в соцсети автомобилист из Челябинска Максим Кирсанов.

В комментариях пишут, что пенсионерка гуляет так каждый день.

— Вот ведь пожилая хулиганка! Бессмертная, наверное, — возмущаются автомобилисты.

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Автомобилисты в шоке: в Челябинске пенсионерка каждый вечер прогуливается по проезжей части.

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