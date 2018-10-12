2018-10-12T05:09:49+03:00
Общество

По шпалам: из Челябинска до Москвы отменен один поезд

С 9 декабря новый график движения пассажирских поездов будет введен на Южно-Уральской железной дороге
Ольга АНТОНОВА
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ЮУЖД переходит на новое расписание. Фото: Руслан Шамуков.ЮУЖД переходит на новое расписание. Фото: Руслан Шамуков.
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Зима не за горами. 9 декабря, в 00.00 по московскому времени, на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения и план формирования поездов. Расписание будет действовать в течение года.

Изменится расписание поездов Уральского филиала АО «ФПК»:

— Маршрут следования поезда № 342/341 ЕкатеринбургНижневартовск продлен до Оренбурга. Отменен поезд № 542/541 Оренбург — Нижневартовск.

— Маршрут следования фирменного поезда № 31/32 «Оренбуржье» сообщением Оренбург — Москва до Самары сокращен. Между Оренбургом и Москвой организовано следование беспересадочных вагонов сообщением Оренбург — Москва в составах поездов № 31/32 Оренбург — Самара и № 13/14 Челябинск — Москва.

— Поезд № 79/80 Челябинск-Москва отменен. Организовано следование беспересадочных вагонов сообщением Челябинск — Москва в составах поездов № 689/690 Челябинск — Екатеринбург и № 89/90 Петропавловск — Москва.

— Маршрут следования поезда № 113/114 Челябинск — Кисловодск до станции Орск с изменением номера на № 313/314 сокращен. Появятся прицепные вагоны Челябинск — Кисловодск в поезде № 57/58 Иркутск — Кисловодск.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ЮУЖД, изменения в расписании поездов не принесут неудобства пассажирам.

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