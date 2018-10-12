Куда жаловаться в Челябинске, если не вывозят мусор

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-12T08:49:31+03:00

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Если в вашем во дворе не вычистили площадку или мусоровоз приезжает не по графику, звоните на «горячие линии».

Прокуратура Челябинска — 779-50-18

Прокуратура Калининского района — 772-29-12

Прокуратура Курчатовского района — 741-12-76

Прокуратура Ленинского района — 253-14-39

Прокуратура Металлургического района — 735-44-52

Прокуратура Советского района — 779-50-26

Прокуратура Тракторозаводского района — 774-85-72

Прокуратура Центрального района — 263-97-75

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