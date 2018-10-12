Куда жаловаться в Челябинске, если не вывозят мусор
Телефоны районных прокуратур
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Если в вашем во дворе не вычистили площадку или мусоровоз приезжает не по графику, звоните на «горячие линии».
Прокуратура Челябинска — 779-50-18
Прокуратура Калининского района — 772-29-12
Прокуратура Курчатовского района — 741-12-76
Прокуратура Ленинского района — 253-14-39
Прокуратура Металлургического района — 735-44-52
Прокуратура Советского района — 779-50-26
Прокуратура Тракторозаводского района — 774-85-72
Прокуратура Центрального района — 263-97-75
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