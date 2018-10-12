Ждем перерасчета: челябинцам уменьшат сумму за вывоз отходов

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-12T09:01:57+03:00

Этот снимок сделан в четверг, 11 октября, во дворе дома №105 по ул. Братьев Кашириных. Чистые баки и свалка на земле. Фото: Инна КУМЕЙКО

Это должно быть отражено в октябрьских квитанциях

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- Перерасчет коснется контейнерных площадок, которые обслуживает МУП «ГорЭкоЦентр». Таких в Челябинске почти половина. Уменьшенные суммы в графе «Вывоз ТБО» появятся в октябрьских счетах челябинцев за услуги ЖКХ, - говорят в администрации города.

Частные управляющие компании, по данным мэрии, уже пересчитали суммы к оплате.

Но как быть с тем, что многие площадки не вычищены до сих пор? Например, во дворе дома №105 по ул. братьев Кашириных, баки стоят наполовину пустыми, а рядом – гора мусора. Та же картина в центре города, в микрорайоне «Парковый».

Дворники вычищать площадки отказываются, кивая на то, что мусоровозы не соблюдают график, и от этого все кругом завалено. Хотя по Жилищному Кодексу уборкой пространства вокруг мусорных баков занимаются управляющие компании. Тупик?

Челябинцы пишут в соцсетях, что по городу бегают крысы. В Роспортебнадзоре заявил, что по грызунам обращений не было. Но на всякий случай власти должны обработать подвалы и дворы.

Так что проблем еще хватает. Если у вас до сих пор убирают мусор не постоянно, обращайтесь в прокуратуру. Телефоны ЗДЕСЬ >>

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