2018-10-12T09:01:57+03:00
Общество

Ждем перерасчета: челябинцам уменьшат сумму за вывоз отходов

Это должно быть отражено в октябрьских квитанциях
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Этот снимок сделан в четверг, 11 октября, во дворе дома №105 по ул. Братьев Кашириных. Чистые баки и свалка на земле.Этот снимок сделан в четверг, 11 октября, во дворе дома №105 по ул. Братьев Кашириных. Чистые баки и свалка на земле.Фото: Инна КУМЕЙКО
Изменить размер текста:

- Перерасчет коснется контейнерных площадок, которые обслуживает МУП «ГорЭкоЦентр». Таких в Челябинске почти половина. Уменьшенные суммы в графе «Вывоз ТБО» появятся в октябрьских счетах челябинцев за услуги ЖКХ, - говорят в администрации города.

Частные управляющие компании, по данным мэрии, уже пересчитали суммы к оплате.

Но как быть с тем, что многие площадки не вычищены до сих пор? Например, во дворе дома №105 по ул. братьев Кашириных, баки стоят наполовину пустыми, а рядом – гора мусора. Та же картина в центре города, в микрорайоне «Парковый».

Дворники вычищать площадки отказываются, кивая на то, что мусоровозы не соблюдают график, и от этого все кругом завалено. Хотя по Жилищному Кодексу уборкой пространства вокруг мусорных баков занимаются управляющие компании. Тупик?

Челябинцы пишут в соцсетях, что по городу бегают крысы. В Роспортебнадзоре заявил, что по грызунам обращений не было. Но на всякий случай власти должны обработать подвалы и дворы.

Так что проблем еще хватает. Если у вас до сих пор убирают мусор не постоянно, обращайтесь в прокуратуру. Телефоны ЗДЕСЬ >>

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полный вперед: Москва одобрила Стратегию развития Челябинской области
30 дворов и два парка: в Златоусте закончился большой ремонт
В Челябинской области составят электронную карту свалок и полигонов
В Магнитогорске экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем на иномарке
Куда жаловаться в Челябинске, если не вывозят мусор
Челябинские сироты натренируются жить самостоятельно в особой квартире
По шпалам: из Челябинска до Москвы отменен один поезд
Автомобилисты в шоке: в Челябинске пенсионерка каждый вечер гуляет по проезжей части
В районе Алого поля в Челябинске почти на неделю ограничат движение
Чтобы купить квартиру, жителю Челябинской области пришлось сначала «выкупить» все долги по коммуналке
«Крыс не более, чем всегда»: Роспотребнадзор отрицает нашествие грызунов на Челябинск из-за мусорного коллапса
Контейнеры для макулатуры скоро появятся в офисах и у жилых подъездов в Челябинске
100 миллионов в помощь: аграрии Челябинской области получат субсидии по решению губернатора
Челябинский бизнесмен, прославившийся из-за гигантского мяча, едва не погиб в Крыму
Спасибо за внимание: у сельских многоэтажек в Челябинской области отремонтировали дворы
Под Магнитогорском «Лада» столкнула иномарку на «встречку»
Житель Челябинской области выпал из окна 4 этажа и повис на дереве
Челябинский завод, отравляющий горожан, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Бор в Челябинске «прошьет» сеть экотроп
В Челябинске растет заболеваемость ОРВИ
Купить впрок: челябинцы снова начали вкладывать деньги в жилье
Жительница Челябинска заявила, что ее племянницу взяли в заложники в Астане
Новоселье: в Еманжелинске открылся отремонтированный детский садик