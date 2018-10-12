2018-10-12T09:14:30+03:00
Происшествия

В Магнитогорске экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем на иномарке

Лихач повредил десяток машин, уходя от полиции
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: "На дорогах Магнитки"Фото: "На дорогах Магнитки"
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Все произошло вечером 11 октября. Несколько патрульных машин в центре Магнитогорска преследовали водителя серебристой «КИА». Лихач улепетывал от полиции на большой скорости. Погоню наблюдали жители домов по улице Дружбы, Суворова, Карла Маркса, Ленина. Пытаясь уйти от преследователей дворами, иномарка поцарапала и помяла десяток припаркованных машин.

Сотрудники ГИБДД пока никак не комментируют вчерашнюю погоню.

О том, что гонщика задержали, стало известно из социальных сетей.

«На улице Суворова «КИА» заехала в тупик, где ее окружили экипажи ДПС. Из иномарки вытащили трех парней. Похоже, что все трое пьяные», — пишут в интернете очевидцы событий.

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