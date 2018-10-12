2018-10-12T09:59:41+03:00
Общество

В Челябинской области составят электронную карту свалок и полигонов

Кроме несанкционированных точек появятся и официальные предприятия
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области появится электронная карта свалок, полигонов и мусоросортировок.В Челябинской области появится электронная карта свалок, полигонов и мусоросортировок.Фото: Александр ЧЕРЕМНЫХ
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В Челябинской области меняют территориальную схему обращения с отходами. Теперь южноуральцы узнают, где расположены стихийные свалки и что будет сделано для их ликвидации, и где строятся новые объекты для цивилизованного обращения с твердыми коммунальными отходами. Информация появится на сайте министерства экологии Челябинской области mineko174.ru

C 1 января Челябинская область вместе со всей страной переходит на новую систему обращения с ТКО. Губернатор Борис Дубровский назвал это событие одной из главных задач правительства в сфере экологии.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев считает электронную карту важным дополнением территориальной схемы:

— По каждому новому объекту будет указана стоимость их создания и содержания. Мы оценим экономические последствия реформы и поймем, какими будут тарифы и какие инвестиции потребуются на создание инфраструктуры.

Ранее для работы новой системы обращения с отходамиДубровский поручил построить новые объекты обращения с ТКО: полигоны, мусоросортировочные комплексы, утилизационные установки и пр.

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