30 дворов и два парка: в Златоусте закончился большой ремонт

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-12T09:52:34+03:00

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Итоги большой стройки подводят в Златоусте. Ремонты 30 дворов и двух парков шли по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» при поддержке губернатора Бориса Дубровского.

— Проект работает в регионе третий год, и непременным его условием является сопричастность людей к выбору объектов благоустройства, — подчеркивает губернатор. — Главная задача правительства при реализации таких проектов — повысить качество жизни людей.

В этом году Златоуст получил из федерального, областного и местного бюджетов более 50 млн руб. 13 млн руб пошли на обновление площади перед центральной библиотекой и парка «Молодежный». Но больше потратили на благоустройство 34 дворов. Здесь появились детские городки, заасфальтированы тротуары, появились парковки, установлены урны и скамейки.

По распоряжению Дубровского Златоусту выделено еще 19 млн руб по программе «Реальные дела». Деньги пошли на благоустройство скверов и парков, а также создание безбарьерной среды.

Кстати, программа «Реальные дела» губернатор инициировал два года назад для развития муниципалитетов.