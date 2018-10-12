Полный вперед: Москва одобрила Стратегию развития Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-12T09:48:16+03:00

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Федеральные власти дали положительные заключения по проекту стратегии социально-экономического развития Челябинской области-2035. Одобрение высказали Минэкономразвития, Минприроды, Минкульт, Минстрой, МИД и пр.

Над проектом Стратегии работали все органы власти региона, сенаторы и депутаты, общественники, партии, профсоюзы, бизнес и эксперты.

Позиция главы региона при работе над документом была неизменной: на первом месте задача по кардинальному улучшению качества жизни южноуральцев.

— Акценты расставлены так: на первом месте — общество, потом — бизнес, далее — власть, — подчеркнул Дубровский.

Среди приоритетов, например, рост доходов населения в 1,8 раза в сравнении с 2017 г; увеличение продолжительности жизни до 80 лет — вот цифровые показатели будущего, которое ждет регион.

Цели потребуют ресурсов: 7,5 трлн руб за 17 лет.

Проект Стратегии-2035 губернатор внесет в ЗСО. В окончательном варианте южноуральские парламентарии должны принять его до 1 января 2019 г.