2018-10-12T13:02:37+03:00
Общество

Главной больнице Челябинской области исполнилось 80 лет

Первых пациентов врачи ЧОКБ приняли в октябре 1938 года
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский, главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман и министр здравоохранения Сергей Приколотин у фасада перестроенного здания поликлиники. Фото: gubernator74.ruГубернатор Борис Дубровский, главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман и министр здравоохранения Сергей Приколотин у фасада перестроенного здания поликлиники. Фото: gubernator74.ru
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На месте тогдашнего одноэтажного здания на 200 коек теперь расположена крупнейшая многопрофильная клиника региона — Челябинская областная клиническая больница.

В Великую Отечественную стационар больницы превратился в госпиталь. А эвакуированный киевский мединститут разместил здесь свои кафедры, выросшие позднее в Южно-Уральский медицинский университет. Больница росла и преображалась.

Сегодня клиника на 1040 коек состоит из 24 лечебных отделений, четверть из которых хирургические. 125 операций и 500 диагностических процедур здесь проводится ежедневно.

Отличным подарком к 80-летию больницы стало модернизированное здание поликлиники. Здание перестроено по распоряжению губернатора Бориса Дубровского. Из областного бюджета на ремонт и переоснащение потрачено 160 миллионов рублей.

Успешно работает новейший операционный блок. Это тоже проект губернатора Дубровского. Десять операционных оснащены инновационным оборудованием, предусмотрен максимум для безопасности и комфорта пациентов и врачей.

На страже здоровья южноуральцев постоянно находятся 2300 человек — врачи, медсестры, лаборанты, санитары, технический ,экономический и административный персонал. В больнице работают 11 заслуженных врачей Российской Федерации, 16 докторов медицинских наук, 68 кандидатов медицинских наук.

Редакция газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» поздравляет персонал областной больницы с юбилеем!

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