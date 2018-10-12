2018-10-12T15:39:56+03:00
Спорт

Руководство «Трактора» назначило исполняющего обязанности главного тренера

Им стал известный хоккеист Алексей Тертышный
Андрей СОКОЛОВ
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Таким Тертышный был 8 лет назад, когда играл за "Трактор" в первой пятерке.Таким Тертышный был 8 лет назад, когда играл за "Трактор" в первой пятерке.
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Тертышный — воспитанник школы «Трактор». Играл за наш клуб, а также за «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Авангард», ЦСКА, «Сибирь» и ХК МВД.

Стал чемпион России в сезоне 2006-07 гг.

Тренировал «Челмет», молодежный клуб югорчан, вошел в тренерский штаб «Куньлунь Ред Стар».

В Челябинске Тертышного хорошо знают еще и потому, что его родной и два двоюродных брата воспитанники нашей хоккейной школы.

В нынешнем сезоне КХЛ Тертышный входил в тренерский состав клуба «Трактор».

Сейчас ему поставили все ту же задачу, которую отрабатывал Титов — попасть в плей-офф. Но прежде нужно существенно изменить положения дел в турнирной таблице. Пока из 16 игр мы проиграли десять. И большинство с разгромным счетом.

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