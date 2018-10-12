Руководство «Трактора» назначило исполняющего обязанности главного тренера
Тертышный — воспитанник школы «Трактор». Играл за наш клуб, а также за «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Авангард», ЦСКА, «Сибирь» и ХК МВД.
Стал чемпион России в сезоне 2006-07 гг.
Тренировал «Челмет», молодежный клуб югорчан, вошел в тренерский штаб «Куньлунь Ред Стар».
В Челябинске Тертышного хорошо знают еще и потому, что его родной и два двоюродных брата воспитанники нашей хоккейной школы.
В нынешнем сезоне КХЛ Тертышный входил в тренерский состав клуба «Трактор».
Сейчас ему поставили все ту же задачу, которую отрабатывал Титов — попасть в плей-офф. Но прежде нужно существенно изменить положения дел в турнирной таблице. Пока из 16 игр мы проиграли десять. И большинство с разгромным счетом.
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