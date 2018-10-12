Массовое отравление учеников в школе Челябинска: Ропотребнадзор проводит проверку
В школе 59 официально трое учеников попали в больницу в состоянии средней тяжести. Но в социальных группах пишут, что отравившихся в десятки раз больше. Просто все они лечатся дома и в расчет статистики не идут.
Роспотребнадзор по Челябинской области проводит расследование: работников школьной столовой проверяют на кишечные вирусы методом ЦПР, который выявляет болезнь с точностью 100%.
Также в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследуют блюда из столовой и воду.
Подробнее о том, что случилось в школе, читайте в нашем материале ЗДЕСЬ >>
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