2018-10-12T15:57:23+03:00
Происшествия

Массовое отравление учеников в школе Челябинска: Ропотребнадзор проводит проверку

Предстоит выяснить, кто виноват в острой кишечной инфекции
Андрей СОКОЛОВ
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Заразиться можно даже через хлеб, если его резали грязным ножом.Заразиться можно даже через хлеб, если его резали грязным ножом.
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В школе 59 официально трое учеников попали в больницу в состоянии средней тяжести. Но в социальных группах пишут, что отравившихся в десятки раз больше. Просто все они лечатся дома и в расчет статистики не идут.

Роспотребнадзор по Челябинской области проводит расследование: работников школьной столовой проверяют на кишечные вирусы методом ЦПР, который выявляет болезнь с точностью 100%.

Также в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследуют блюда из столовой и воду.

Подробнее о том, что случилось в школе, читайте в нашем материале ЗДЕСЬ >>

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