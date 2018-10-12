В Челябинске маршрутка насмерть сбила пожилую женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-12T16:14:32+03:00

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Все произошло на перекрестке ул. 40-лет Победы возле дома 105 по Комсомольскому проспекту. Широкую часть дороги здесь переходят люди по зебре. Светофора нет.

По словам очевидцев, маршрутка N53 на скорости сбила женщину, которая несла сумки с едой из магазина. От удара несчастную отбросило на несколько метров. Она умерла сразу. Ей было 88 лет.

— Водитель автобуса «ПАЗ» не раз привлекался за нарушение скоростного режима, также у него имеется множество неоплаченных штрафов, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Кстати, за смерть пешехода по неосторожности максимальное наказание до семи лет колонии поселения.