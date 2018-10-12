2018-10-12T20:00:50+03:00
Политика

Медведев пригласил представителей стран ШОС на встречу в Челябинск

Форум дружественных государств пройдет в декабре
Андрей СОКОЛОВ
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Совет глав правительств государств членов ШОС собрался в Душанбе. Фото: government.ruСовет глав правительств государств членов ШОС собрался в Душанбе. Фото: government.ru
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Эта новость пришла сегодня из Душанбе. Там на заседании Совета глав правительств государств с членов ШОС премьер Дмитрий Медведев сказал:

— Как вы знаете, Россия предложила создать Форум глав регионов ШОС. Мы признательны нашим коллегам за поддержку этой инициативы. Ждём представителей государств организации на первой встрече, которая пройдёт в декабре в нашей стране – в Челябинске. Наши коллеги из Узбекистана предложили разработать программу развития межрегионального сотрудничества. Эти программы неплохо друг друга дополняют.

Приглашение в Челябинск стало бальзамом на душу горожанам, которые единственную надежду на возрождение города свзывают с проведением саммита в 2020 году.

КСТАТИ

Что такое саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске?

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