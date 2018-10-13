2018-10-13T08:54:08+03:00
Общество

Челябинские автомобилисты оказались не готовы к первому снегу

На трассах образовались пробки и заторы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com Автор: Надежда ЕлисееваФото: vk.com Автор: Надежда Елисеева
Изменить размер текста:

Челябинские автомобилисты оказались не готовы к первому снегу

На трассах образовались пробки

Челябинцы выкладывают в интернет снимки первого снега.

Еще зеленые деревья и газоны в одночасье накрыло белым одеялом. Первый снег выпала в Челябинске 12 октября. Сначала с неба сыпала мелкая крошка, а потом повалили крупные хлопья.

В горах Челябинской области снежный покров достиг 5 см. На дорогах скользко, на трассах опасно.

«На автодороге Сатка-Уреньга фуры встали в пробке. Образовался серьезный затор», — сообщают пользователи социальных сетей.

Автомобилисты, которые пока и не думали менять резину, оказались не готовы к резкой перемене погоды.

По данным синоптиков осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся до среды следующей недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за непогоды на Южном Урале дорожников перевели в режим повышенной готовности
Южноуральцы обнаружили в лесу подвешенную на дереве собаку
Житель Челябинска погиб в ДТП около Каширинского рынка
Медведев пригласил представителей стран ШОС на встречу в Челябинск
В Челябинске маршрутка насмерть сбила пожилую женщину на пешеходном переходе
Массовое отравление учеников в школе Челябинска: Ропотребнадзор проводит проверку
Руководство «Трактора» назначило исполняющего обязанности главного тренера
Главной больнице Челябинской области исполнилось 80 лет
Полный вперед: Москва одобрила Стратегию развития Челябинской области
30 дворов и два парка: в Златоусте закончился большой ремонт
В Челябинской области составят электронную карту свалок и полигонов
В Магнитогорске экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем на иномарке