СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-13T08:54:08+03:00

На трассах образовались пробки и заторы

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Челябинские автомобилисты оказались не готовы к первому снегу

На трассах образовались пробки

Челябинцы выкладывают в интернет снимки первого снега.

Еще зеленые деревья и газоны в одночасье накрыло белым одеялом. Первый снег выпала в Челябинске 12 октября. Сначала с неба сыпала мелкая крошка, а потом повалили крупные хлопья.

В горах Челябинской области снежный покров достиг 5 см. На дорогах скользко, на трассах опасно.

«На автодороге Сатка-Уреньга фуры встали в пробке. Образовался серьезный затор», — сообщают пользователи социальных сетей.

Автомобилисты, которые пока и не думали менять резину, оказались не готовы к резкой перемене погоды.

По данным синоптиков осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся до среды следующей недели.

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