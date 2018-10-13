Челябинские автомобилисты оказались не готовы к первому снегу
Челябинские автомобилисты оказались не готовы к первому снегу
На трассах образовались пробки
Челябинцы выкладывают в интернет снимки первого снега.
Еще зеленые деревья и газоны в одночасье накрыло белым одеялом. Первый снег выпала в Челябинске 12 октября. Сначала с неба сыпала мелкая крошка, а потом повалили крупные хлопья.
В горах Челябинской области снежный покров достиг 5 см. На дорогах скользко, на трассах опасно.
«На автодороге Сатка-Уреньга фуры встали в пробке. Образовался серьезный затор», — сообщают пользователи социальных сетей.
Автомобилисты, которые пока и не думали менять резину, оказались не готовы к резкой перемене погоды.
По данным синоптиков осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся до среды следующей недели.
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