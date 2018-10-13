Житель Челябинска погиб в ДТП около Каширинского рынка

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-13T09:56:31+03:00

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Авария произошла вечером 12 октября на улице Братьев Кашириных. По словам очевидцев около Каширинского рынка столкнулись две иномарки. Пассажир одной из машин получил серьезные травмы. На место происшествия приехал реанимобиль. Врачи пытались спасти пострадавшего, но безуспешно.

Известно, что ДТП устроил 29-летний водитель «Дэу Нексия».

— Он не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Киа Спектра» под управлением 25-летнего мужчины. В Результате 20-летний пассажир «Дэу Нексия» от полученных травм скончался на месте аварии, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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