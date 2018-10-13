2018-10-13T11:33:49+03:00
Общество

Южноуральцы обнаружили в лесу подвешенную на дереве собаку

Пес не подавал признаков жизни
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Инцидент Миасс"Фото: vk.com "Инцидент Миасс"
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Жительница Миасса, гуляя по краю леса в старой части города, увидела на дереве дворнягу. Собака была мертва. Она висела на веревке, привязанной к одной из веток.

О жуткой находке девушка рассказали в социальных сетях.

— Пес молодой, с ошейником, который еще не успел истрепаться. Мы его вчера похоронили. Остался ужас и непонимание. Люди, вы что, совсем озверели?, — пишет автор поста Елена Приходкина.

Жестокое убийство собаки возмутило южноуральцев. Под сообщением уже две сотни гневных комментариев. Люди считают, что необходимо найти живодера и наказать его. Впрочем, некоторые попытались оправдать убийцу собаки, мол, причины поступка нам неизвестны, может пес болел. Таких «заступников» пользователи социальных сетей решительно осудили.

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